Menor de 17 anos é apreendido por tráfico de drogas em Prudente de Morais

Ontem, 28, as autoridades policiais de Prudente de Morais receberam informações cruciais sobre um mandado de apreensão relacionado a um indivíduo menor de idade, com apenas 17 anos. Em resposta imediata, foi lançada uma operação para cumprir essa ordem judicial.

Durante as diligências realizadas, os agentes de segurança conseguiram localizar o jovem próximo ao conhecido estabelecimento "Bar da Luciana", que está situado no bairro Maracanã. Após uma consulta aos sistemas informatizados, a existência do mandado de apreensão em relação ao menor foi confirmada, validando assim a operação.

Conforme informações obtidas, foi constatado que o adolescente estaria envolvido em atividades relacionadas ao tráfico de drogas na cidade.

Como resultado, o objetivo da operação foi alcançado com sucesso, culminando na apreensão do menor. O infrator foi devidamente encaminhado para as instâncias judiciais apropriadas, com o intuito de aplicar as medidas socioeducativas adequadas ao caso.

