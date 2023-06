Polícia apreende suspeito de tráfico em Sete Lagoas durante operação na Lagoa da Boa Vista

Na tarde de quarta-feira (28), a polícia deteve um suspeito de tráfico de drogas em Sete Lagoas, durante uma patrulha de rotina na região da Lagoa Boa Vista. Após uma perseguição, o suspeito foi interceptado e revistado, sendo encontrado uma quantia em dinheiro com ele. Isso levou as autoridades a aprofundarem a investigação e encontrarem, nas proximidades, um pacote escondido na janela de um ponto de apoio próximo à lagoa. O pacote continha 10 tabletes de maconha prontos para venda ilegal. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi levado ao posto de apoio policial para o registro da ocorrência e posteriormente encaminhado à delegacia. A ação resultou na apreensão do traficante, dos tabletes de maconha e de uma quantia de 30 reais em dinheiro.

Foto: Reprodução/27ª Cia

Na tarde desta quarta-feira (28), uma patrulha de rotina na região da Lagoa Boa Vista, em Sete Lagoas, resultou na detenção de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas local. Ao avistarem o conhecido traficante, as autoridades iniciaram uma perseguição, que resultou na interceptação do suspeito antes que ele conseguisse escapar.

Após uma busca pessoal, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro com o indivíduo. Decidindo aprofundar a investigação, os agentes realizaram uma minuciosa busca nas proximidades e fizeram uma descoberta surpreendente. Um pacote envolto em filme plástico estava escondido na janela de um ponto de apoio próximo à lagoa. Ao abrirem o pacote, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha, prontos para serem comercializados ilegalmente.

O suspeito, juntamente com o material apreendido e sua responsável legal, foi conduzido até o posto de apoio policial para o registro da ocorrência. Em seguida, todos foram encaminhados à delegacia de plantão, onde as providências cabíveis foram tomadas.

Como resultado da operação, um traficante foi apreendido, além dos 10 tabletes de maconha de tamanho reduzido. Uma quantia em dinheiro no valor de 30 reais também foi confiscada durante a ação policial.

Da redação