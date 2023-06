'Galã' de app de relacionamento é preso: suspeito furtou pelo menos dez veículos em Uberlândia

Um homem de 34 anos, que se passava por policial civil em um aplicativo de relacionamento, foi preso em Uberlândia por furtar pelo menos dez carros de suas vítimas. Ele usava a plataforma para atrair as pessoas, marcar encontros e enganá-las até conseguir levar seus veículos. Após uma investigação de dez meses, o suspeito foi detido em flagrante por ameaçar uma das vítimas. Agora, ele enfrenta acusações de fraude, extorsão, coação e furto, e foi encaminhado ao sistema prisional.

Foto: Divulgação/PCMG

Um homem de 34 anos, conhecido como um verdadeiro 'galã' em um aplicativo de relacionamento, foi preso na quarta-feira (28) em Uberlândia sob a acusação de furtar pelo menos dez veículos pertencentes a seus 'crushes'. O suspeito, que se passava por policial civil, utilizava a plataforma digital para atrair suas vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, além dos furtos, o indivíduo também cometia crimes de fraude, extorsão e coação. Durante uma investigação que durou cerca de dez meses, o suspeito chegou a ser detido em flagrante por policiais civis depois de ameaçar uma das vítimas que havia denunciado o roubo de seu carro.

Segundo relatos policiais, o modus operandi do acusado era sempre semelhante em todos os casos. Ele iniciava conversas com as vítimas por meio do aplicativo de relacionamento, agendava encontros e, por meio de enganação, conseguia subtrair os veículos delas.

Diante dessa série de crimes, as autoridades cumpriram um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. O suspeito foi conduzido ao sistema prisional para responder pelos delitos cometidos.

Da redação com G1