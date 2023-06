Suspeito de aplicar golpes em idosos é detido em Minas Gerais

Em Itajubá, um jovem de 21 anos foi detido sob suspeita de cometer uma série de golpes contra idosos na região. A Polícia Civil divulgou a prisão nesta quinta-feira (29), revelando detalhes sobre o modus operandi do criminoso.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

De acordo com relatos de uma das vítimas, um homem de 69 anos, o suspeito abordava os idosos por telefone, fingindo ser um funcionário de um banco local. Alegando que as vítimas haviam sido vítimas de fraudes, ele solicitava que confirmassem sua identidade fornecendo a senha do cartão bancário.

Posteriormente, o golpista orientava as vítimas a entregar o cartão para um suposto representante do banco, que supostamente iria até suas residências. Com acesso ao cartão e à senha, os criminosos realizavam múltiplas transações financeiras, causando significativos prejuízos para os idosos.

Durante a prisão do suspeito, foram apreendidos R$ 300 em dinheiro, além de diversos cartões bancários e uma máquina de cartão. As autoridades continuam investigando o caso, visando identificar possíveis cúmplices envolvidos nesse esquema fraudulento que tem causado preocupação na região.

Da redação com O Tempo