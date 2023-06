PM prende homem que estaria praticando caça ilegal na zona rural de Baldim

Militares que faziam patrulhamento na zona rural de Baldim detiveram um homem que estaria participando de caça ilegal, na madrugada de segunda-feira (26). Um outro envolvido conseguiu escapar.

Foto: 25º BPM / Ilustração

Conforme relato dos agentes, foi avistado um veículo numa estrada vicinal, parado, e que chamou muita atenção. Quando os militares se aproximaram, o motorista saiu em disparada pela mata. O passageiro foi abordado.

Este passageiro relatou que estava com o colega caçando javalis, e que possuía autorização do Ibama para realizar a ação. Com ele foi encontrado dez cartuchos de espingarda calibre 28 - nas proximidades de onde o carro estava foi localizado duas espingardas, sendo uma delas de propriedade do autor.

Apesar da suposta legalidade, o homem não possuía porte nem posse legal do armamento. Sobre o motorista que fugiu, o autor relatou aos militares que o conhecia, mas não tinha informações detalhadas sobre ele.

O homem foi levado para a delegacia.

Da redação