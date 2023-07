Prisão em Belo Horizonte: Homem acusado de torturar companheira é capturado pela Polícia Civil

Na última quinta-feira (29), a Polícia Civil efetuou a prisão de um homem de 38 anos sob a suspeita de ter amarrado, espancado e torturado sua companheira utilizando uma mangueira. A vítima, uma mulher de 24 anos, foi libertada apenas horas mais tarde, quando os pais do suspeito adentraram a residência e encontraram a mulher debilitada, deitada na cama.

Foto: Reprodução/ PCMG

"A nossa equipe trabalha com casos de violência doméstica há muitos anos, mas esse caso realmente nos chocou profundamente, a ponto de algumas pessoas da equipe chorarem, devido à sua natureza assustadora", declarou a delegada Mellina Clemente.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, a vítima foi amarrada na cama de bruços, enquanto o agressor tentava afogá-la utilizando a água do chuveiro.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Mellina Clemente, o casal havia comparecido a um show juntos cerca de duas semanas antes, no dia 17 de junho. Ao retornarem para casa na manhã seguinte, o homem expressou suspeitas de que sua companheira o havia traído durante o evento.

Ainda de acordo com a delegada, o homem disse à vítima que faria um "jogo" com ela e, em seguida, a amarrou à cama pelos pés e mãos. A mulher foi torturada até a noite do dia 18 de junho.

Pedido de socorro

A vítima relatou ter desmaiado diversas vezes devido à intensidade das dores. Após algumas horas, o agressor permitiu que ela utilizasse o celular.

Ela conseguiu enviar uma mensagem à sua sogra, que estava presente em uma festa de aniversário, pedindo que ela trouxesse um pedaço de bolo e a visitasse com urgência.

A sogra, que já estava ciente do histórico violento de seu filho, desconfiou do fato de o suspeito impedir que os pais vissem a companheira. No entanto, ela conseguiu entrar na casa e foi então que se deparou com sua nora debilitada, suja e com diversas marcas de agressão.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito conseguiu fugir. No entanto, ele foi encontrado na tarde do dia 29.

Ao chegar à delegacia, a jovem não conseguiu nem mesmo sair do carro e precisou ser atendida pelos policiais ainda na garagem da unidade policial.

"Ele tem 38 anos e possui múltiplos registros de violência doméstica. Em 2016, ele agrediu uma ex-companheira de forma tão severa que causou rompimento dos ligamentos de sua mão", informou a delegada.

O suspeito confessou o crime e permanece detido preventivamente. Inicialmente, ele deverá enfrentar acusações de tortura, e a polícia investigará o caso para determinar se também se configura como tentativa de feminicídio.