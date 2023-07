Ladrões furtam condensadores de UTI do Hospital Municipal de Sete Lagoas

Criminosos furtaram condensadores de ar condicionado da UTI do Hospital Municipal de Sete Lagoas na noite de quinta-feira (29). Conforme nota da Prefeitura de Sete Lagoas, os equipamentos são essenciais já que equipamentos utilizados nos espaços geram calor e precisam ser climatizados. Três leitos de UTI podem ser seu funcionamento alterado.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Foram furtados três condensadores de ar condicionado que estavam instalados na área externa da UTI. Estes equipamentos são indispensáveis para manutenção da climatização de uma das mais importantes unidades de terapia intensiva do hospital. “O Hospital Municipal é uma unidade Hospitalar tipo II com pronto atendimento de urgência e emergência que funciona ininterruptamente nas 24 horas do dia sendo a única porta aberta referência em alta complexidade neurocirúrgica, AVC, trauma e politrauma nesta nesta região”, explica Cíntia Andrade, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência.

De acordo com a prefeitura, os equipamentos faziam parte de um espaço que recentemente obteve nova aparelhagem para melhoria no atendimento à população. “Para proteger a integridade dos pacientes, é indispensável a climatização dentro dos parâmetros que asseguram não apenas o conforto, mas também questões relacionadas à propagação de microrganismos e a manutenção do funcionamento dos próprios equipamentos sem que haja o superaquecimento dos mesmos”, aponta Cíntia.

A falta dos aparelhos coloca em risco o funcionamento de três leitos de UTI. A coordenadora da Rede de Urgência e Emergência ressalta a revolta pelo furto: “Lamentamos e informamos à população que estamos trabalhando intensamente para oferecer a mais digna assistência aos nossos usuários. Ficamos consternados com o risco provocado, mas providenciamos uma verdadeira força-tarefa para corrigir e evitar prejuízos imensuráveis que vão muito além destes valores financeiros”.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas