Mulher é presa após esfaquear ex-namorado que invadiu sua casa em Sete Lagoas; ela alega legítima defesa

Na madrugada desta sexta-feira (30), uma mulher de 24 anos foi detida em Sete Lagoas, no bairro Verde Vale, após esfaquear seu ex-namorado de 33 anos. O incidente ocorreu depois que a mulher foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro.

De acordo com informações, o casal se conheceu há aproximadamente três anos e vem enfrentando um relacionamento tumultuado, marcado por episódios de violência. A vítima já havia registrado quatro ocorrências de agressão contra o agressor e havia solicitado uma medida protetiva, encerrando o relacionamento.

No entanto, na noite em questão, ambos combinaram de sair juntos e foram a um bar na Avenida José Sérvulo Soalheiro. Lá, estavam presentes duas amigas da mulher, que decidiu dançar com elas. O homem, tomado por ciúmes, iniciou uma discussão com ela elogo depois saiu do local.

O homem possuía a chave da residência da mulher e a esperou no local. Quando ela chegou em casa, foi ameaçada de morte e agredida com socos, empurrões e teve sua cabeça batida contra a parede. Nesse momento, o homem pegou uma faca e a colocou em sua cintura. A mulher também pegou uma faca e atacou o homem, alegando estar agindo em legítima defesa diante das ameaças e agressões sofridas.

Após perceber o que havia feito, a mulher acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O homem, que havia sido atingido por três golpes de faca, sendo um no tórax, outro no ombro esquerdo e uma perfuração no pulmão, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, onde passou por cirurgia e permanece sob cuidados médicos.

A mulher foi encaminhada à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Da redação