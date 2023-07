Mulheres são presas em Lagoa Santa com grande quantidade de drogas

Duas mulheres foram presas e duas adolescentes foram apreendidas por envolvimento no tráfico de drogas em Lagoa Santa. A ação ocorreu após uma denúncia anônima no bairro São Geraldo. Durante a operação, foram encontradas as suspeitas de 239 pinos de cocaína, 202 pedras de crack, 2 barras e 158 buchas de maconha, além de uma balança de precisão. As suspeitas confessaram o crime e foram encaminhadas às autoridades competentes.

Foto: Reprodução/Internet

Duas mulheres foram presas e duas adolescentes foram apreendidas em uma operação policial que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. A ação ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima de tráfico de drogas na manhã deste domingo (3), no bairro São Geraldo.

Por volta das 10h45, os militares se dirigiram ao local indicado e começaram a observar a movimentação. Durante a ação, um veículo branco chamou a atenção dos policiais, pois estava constantemente entrando e saindo de um ponto próximo a uma área de brita, ao lado de um meio-fio e próximo a um campo.

Após abordar as suspeitas, os policiais encontraram com uma menor de 14 anos dois pinos de cocaína. Além disso, foram localizadas 202 pedras de crack próximas ao veículo utilizado pelas suspeitas. Em seguida, foram realizadas buscas na área onde estava a brita, resultando na apreensão de duas barras de maconha e 158 buchas da mesma droga e 239 pinos de cocaína. Também foi encontrada uma balança de precisão no local.

De acordo com a Polícia Militar, as suspeitas confessaram estar envolvidas no tráfico de drogas na região. Elas foram encaminhadas à 2ª Central Estadual de Plantão Digital para os procedimentos legais cabíveis. Além das mulheres, as duas adolescentes apreendidas também foram levadas às autoridades competentes.

Da redação com O Tempo