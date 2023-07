Farmácia no bairro JK em Sete Lagoas é alvo de assalto: Mais de 2 mil reais e dois celulares são roubados

No último sábado (01), uma farmácia localizada na rua Professor Abeylard, no bairro JK em Sete Lagoas, foi palco de um assalto violento. O proprietário, um homem de 66 anos, e seu funcionário foram surpreendidos por um assaltante armado com um revólver, que os rendeu e os conduziu para os fundos do estabelecimento denominado Drogaria Otimafarma. Durante a ação criminosa, o ladrão roubou os celulares das vítimas, bem como uma quantia de R$ 2.200,00 em dinheiro que estava no caixa. Após consumar o roubo, o assaltante empreendeu fuga a pé e, até o momento, ainda não foi capturado.

Foto: Reprodução/Internet

As autoridades policiais estão investigando o caso, buscando pistas e informações que possam levar à identificação e captura do suspeito.

