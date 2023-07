Ladrão invade cabine de caminhão e rouba carteira de motorista em Sete Lagoas

Um caminhoneiro teve sua carteira contendo R$ 550 roubados na noite de domingo na BR 040 em Sete Lagoas. O ladrão estava acompanhado de comparsas que lhe deram cobertura na fuga.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As informações são do site Por Dentro de Tudo. O motorista estava estacionado em um posto de combustível às margens da rodovia, quando o criminoso bateu na porta da cabine do veículo - o motorista abriu e o homem já ordenou que o homem fechasse a cortina do local.

Em luta corporal, ele retirou a carteira do motorista, além de falar que ele não fizesse barulho, porque ele incendiaria o veículo - e, que se a vítima fugisse, os seus comparsas o capturariam. Após o roubo, o ladrão fugiu em rumo ignorado.

De acordo com a Polícia Militar, o posto de combustível possui câmeras de videomonitoramento e que elas poderiam ajudar na investigação. Até o momento, não foi preso suspeitos do crime.

Da redação com Por Dentro de Tudo