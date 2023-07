Mulher de 48 anos tem 55% do corpo queimado em Sete Lagoas após ser incendiada com álcool

Uma mulher de 48 anos foi vítima de um terrível incidente em Sete Lagoas, na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Ela teve cerca de 55% do seu corpo queimado após ser incendiada com álcool. Segundo relatos, a vítima vivia um relacionamento conturbado com um homem de 33 anos e sofria ameaças de morte. No dia do ocorrido, ela jogou álcool em si mesma, mas não se recorda de quem acendeu o fogo. O suspeito fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Foto: Reprodução/Internet

No último sábado (01), um terrível incidente chocou a cidade de Sete Lagoas, mais precisamente na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Uma mulher de 48 anos foi vítima de um ataque brutal que resultou em cerca de 55% do seu corpo queimado, após ser incendiada com álcool.

De acordo com as informações, a vítima foi socorrida às pressas e encaminhada para o Hospital Municipal, onde foi direcionada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua filha, de 19 anos, relatou que a mãe vivia um relacionamento conturbado com um homem de 33 anos. A própria vítima confirmou essa situação enquanto estava internada na UTI, revelando que sofria violência há aproximadamente dois anos, incluindo ameaças de morte, com o agressor chegando a colocar uma faca em seu pescoço.

Segundo o relato da mulher, no dia do incidente, ela estava no quarto com o agressor, que chegou em casa sob efeito de drogas e ameaçou de morte com uma faca. Em um momento de desespero, ela decidiu jogar álcool em seu próprio corpo, mas não se lembra se foi ela ou o agressor que gerou o fogo. Sua memória se limita apenas ao fato de ter tomado o isqueiro das mãos dele.

O filho da vítima, um jovem de 20 anos, conto que interveio na situação ao ver o que estava conectado. Ele apagou o fogo com um cobertor e levou a mãe debaixo do chuveiro para tentar amenizar a intensidade das queimaduras. Porém, ao se deparar com o agressor, o suspeito teria ameaçado o jovem, dizendo: "Eu quero você".

Uma briga física então ocorreu entre os dois e o agressor conseguiu fugir do local. Até o momento, ele ainda não foi localizado pelas autoridades, que estão investigando o caso. A polícia está empenhada em encontrar o agressor e esclarecer todos os detalhes desse crime chocante que deixou a comunidade consternada.