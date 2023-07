O assassinato de duas mulheres e o desaparecimento de uma criança de 8 anos mobilizam as autoridades policias de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, desde a última quarta-feira (21). Autoria e motivação dos crimes ainda são investigadas. A principal hipótese é de que as três vítimas tenham sido raptadas enquanto estavam em um salão de beleza no bairro Vila Rica.

Foto: Reprodução/Itatiaia

Katlyn Lorrayne Oliveira, de 29 anos, foi morta com um tiro na nuca. Momentos antes da execução, ela foi vista correndo pelas ruas até que um carro se aproximou e os disparos foram efetuados. Moradores ouviram os tiros e chamaram a Polícia Militar (PM). A vítima morreu na hora, e houve perda de massa encefálica.

Katlyn vinha relatando nas redes sociais as ameaças recebidas do ex-companheiro após o atual parceiro dela ter sido morto. Em uma das publicações é citado que o ex estava preso na penitenciária de Francisco Sá, no Norte de Minas, e que comparsas haviam trocado as fechaduras da casa da mulher.

Após a morte de Katlyn, a polícia passou a procurar pela filha dela e por Ana Raquel Brito, de 32 anos, proprietária do salão de beleza e amiga da vítima. O corpo dela foi encontrado nesta sexta-feita (23) em um carro abandonado na BR-040, no bairro Morada Nova, em Contagem, também na região metropolitana de Belo Horizonte.

A PM passava pelo local quando se deparou com o veículo parado. Por ser um local ermo, os policiais fizeram a vistoria e viram que o automóvel estava trancado. Um corpo, entretanto, estava no banco de trás, de bruços. Os militares quebraram o vidro para ter acesso à vítima, que apresentava sangramento na cabeça e sinais de violência.

A confirmação de que o corpo era de Ana Raquel foi dada por Daniele Cristine, de 23 anos, cunhada da vítima. “O corpo é da Ana Raquel mesmo. Uma tristeza total. Todos nós estamos em choque, sem acreditar no que aconteceu. A ficha ainda não caiu. Diante da proximidade entre Ana com Katlyn, a família acredita que a execução tenha sido uma “queima de arquivo”.

O salão de beleza de Ana Raquel — que será sepultada neste sábado (24) — foi encontrado totalmente revirado, com objetos quebrados e poças de sangue. Uma mulher que passava pelo estabelecimento ligou para a Polícia Militar (PM) após perceber que a porta estava semiaberta. Conforme registrado na ocorrência, a testemunha chegou a chamar por alguém no salão, mas não foi atendida. Diante disso, ela resolveu abrir a porta e percebeu o cenário de destruição.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMB) acredita que a menina Evellyn Jasmim Machado Acácio, de 8 anos, desaparecida desde o dia 21 de junho, esteja viva. É o que adiantou à reportagem um dos responsáveis pela investigação.

"Temos indícios que nos fazem acreditar que ela esteja viva. Estamos trabalhando com essa hipótese", revelou a fonte, em anonimato. Ao ser questionada sobre quais seriam esses indícios, ela justificou que nenhum familiar procurou a polícia. "Por que?", indagou.

Na manhã desta terça-feira (4), três pessoas foram presas durante uma operação da PCMG, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Elas são suspeitas de terem participado do sequestro da criança e da morte de Katlyn Oliveira, mãe da menina, e de Ana Raquel, dona de um salão de beleza, que foi encontrada sem vida dentro de um carro, na BR-040, na madrugada seguinte ao dia do crime.

Entre os presos na operação estão uma mulher e o irmão dela. A mulher é a dona do carro onde Ana Raquel foi encontrada morta na rodovia. À época, aos policiais, essa suspeita disse que o carro dela tinha sido roubado e que ela recuperou o veículo junto com o irmão no bairro Padre Eustáquio em Belo Horizonte.

Na versão apresentada, enquanto ela dirigia, notou a presença de um corpo no banco de trás. A defesa dos irmãos disse que só se manifestaria após tomar conhecimento dos mandados cumpridos nesta terça-feira. O terceiro preso seria um homem, mas ainda não há detalhes de como ele teria participado do crime.

O Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) irá relizar na tarde desta terça-feira (4) uma entrevista coletiva. A expectativa é de que sejam apresentados os resultados da investigação.

Com O Tempo