Homem é executado a tiros em bar de Sete Lagoas neste domingo

Um homem, proprietário de um bar na ocupação do bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas, foi assassinado na tarde deste domingo (9). Até o momento, a autoria e motivação do crime é desconhecida.

Foto: reprodução redes sociais

Identificado preliminarmente como Cícero, a vítima foi alvejada dentro do estabelecimento, sem chance de defesa. O homem era conhecido por ser proprietário de um bar próximo à Ocupação Cidade de Deus.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local do crime deparou com o corpo do comerciante no interior do bar. O SAMU foi acionado e constatou o óbito no local.

A Perícia Técnica esteve no local para realização dos trabalhos técnicos.

A motivação do assassinato, assim como os autores do homicídio, são desconhecidos. Até o momento, as autoridades investigam a causa do crime.

Matéria em atualização

Da Redação