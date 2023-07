Trio de ladrões agridem morador de chácara durante assalto em Sete Lagoas

Criminosos invadiram uma chácara no bairro Jardim Universitário, na última quinta-feira (6), renderam seus moradores além de agredi-los. Até o momento, ninguém foi preso.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Uma mulher, de estatura baixa e com o rosto coberto, chamou no portão da propriedade. Uma das vítimas foi atender, e nisso o restante dos criminosos adentraram no local. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os três bandidos estavam armados com revólver, pistolas e uma faca.

Durante o crime, um dos moradores reagiu ao assalto, mas foi brutalmente agredido com coronhadas na cabeça. As vítimas foram amarradas - enquanto isso, os ladrões reviravam a casa, conseguindo levar R$ 800 em espécie e um aparelho celular. Após a ação, eles fugiram pulando um muro.

A PM foi acionada após um dos moradores conseguir se desvencilhar das amarras. Apesar da ronda em busca dos criminosos, ninguém foi preso.

Da redação