Sete Lagoas: irmãos agridem segurança de supermercado após advertência

Foi detido na tarde de domingo (9), no bairro Nova Cidade, um jovem de 18 anos que agrediu o segurança de um supermercado - a motivação da agressão seria que um irmão do autor estaria consumindo um iogurte no estabelecimento sem ter passado o produto no caixa.

Foto: Polícia Militar / Ilustrativa

O funcionário do local advertiu os irmãos pela prática, que é proibida pelo estabelecimento. Nisso, eles se exaltaram e partiram para cima do segurança. Após as agressões, os jovens foram até o caixa, deixaram a quantia de R$ 20, e na saída ainda jogaram pedras em direção ao supermercado.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar um dos envolvidos, que foi detido e levado até à delegacia. O outro irmão ainda não foi encontrado.

Da redação