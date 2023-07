Motorista é assaltado em posto de combustível na BR-040, em Sete Lagoas

Na madrugada desta segunda-feira (10), um motorista de 26 anos foi vítima de um assalto enquanto aguardava um parente que viajava de ônibus no pátio de um posto de combustível localizado na BR-040, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo relatos da vítima à polícia, assim que estacionou o veículo e desligou o motor, um indivíduo se aproximou rapidamente do carro. O suspeito parecia estar sujo, o que suspeitava de que ele poderia ser um morador em situação de rua. Ele bateu no vidro do veículo e solicitou dinheiro ou comida.

Diante da abordagem, o motorista abaixou o vidro e, nesse momento, o agressor colocou a mão na cintura, simulando estar armado com um objeto semelhante a um cabo de revólver. Ele anunciou o assalto e ordenou que a vítima entregasse sua carteira. Como não havia dinheiro na carteira, o suspeito a devolveu e, em seguida, exigiu o celular.

Após a entrega do aparelho celular, o agressor fugiu pela mata em direção ao bairro universitário. As autoridades estão analisando as imagens das câmeras de vigilância do posto de combustível na esperança de obter evidências que auxiliem na identificação do criminoso.

Foram realizadas buscas nos bairros Universitário e Eldorado, na tentativa de localizar o autor do assalto, porém, até o momento, sem sucesso. A polícia segue investigando o caso.

Fonte: Por dentro de tudo