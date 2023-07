Criança vê pai agredir e ameaçar mãe de morte em Santana de Pirapama; autor está foragido

Está foragido um homem de 38 anos suspeito de ameaça a companheira, além de agredi-la na frente do filho em uma fazenda de Santana de Pirapama. O crime aconteceu no último domingo (9).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

D.B.G. estava com a mulher e o filho em um bar. Ao chegar em casa, o homem começou a agredir a companheira com empurrões, arranhões, socos, além de enforcá-la. No fim, ele pegou uma espingarda e apontou para mulher e ameçou matá-la: tudo isso na frente do filho do casal.

Após os crimes, ele fugiu em um picape Fiat Strada. A Políca Militar foi acionada e encontrou mulher e filho em estado de choque. Ela recusou atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, foi encontrados duas espingardas: uma polveira calibre 10 e uma outra calibre 20, com quatro cartuchos.

Da redação