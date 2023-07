Ação rápida da PM prende quatro criminosos após roubos e perseguição em Sete Lagoas

Quatro pessoas foram detidas na segunda-feira (10) após ação rápida da Polícia Militar contra roubos acontecidos na região do Barreiro, em Sete Lagoas.

Foto: 25º BPM / Divulgação

Segundo informações da PM, as primeiras guarnições foram informadas do primeiro assalto acontecido e uma varredura foi realizada - neste momento, uma nova informação de roubo com as mesmas características foram investigadas, desta vez com a participação de um veículo no crime.

Uma operação policial foi desencadeada, gerando perseguição contra os criminosos - o fim da caçada foi em uma barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), já na BR 040.

Foram recuperados três aparelhos celulares, uma bolsa com objetos pessoais e uma pulseira. Dos criminosos foram apreendidos R$ 614 em dinheiro vivo, duas pedras de crack, uma porção de maconha, além de um aparelho de celular e um simulacro de arma de fogo.

Os criminosos foram encaminhados para a delegacia. O veículo usado no crime foi recolhido para o pátio do DETRAN.

Da redação com 25º BPM