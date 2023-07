Polícia Civil recupera trator agrícola após golpe; equipamento pertencia a empresa de Sete Lagoas

Policiais civis de Uberlândia recuperaram um trator agrícola com grade de arado que foram desviados por uma quadrilha especializada em fraude de locação de maquinário. O equipamento apreendido pertence a uma empresa de Sete Lagoas.

Foto: Polícia Civil / divulgação

A ação aconteceu no último sábado (8). Um empresário alugou o maquinário agrícola que estava em destino para Jaguaraçu, no leste do estado, e estava acompanhando o rastreio da entrega feita por uma carreta, quando percebeu uma alteração no trajeto, que estava a passar pelo Triângulo Mineiro.

O empresário contactou a Polícia Civil, que localizou o trator em um galpão já na cidade de Uberlândia. O motorista da carreta, também de Sete Lagoas, disse que estava incumbido de levar o maquinário para a cidade do Triângulo mas não encontrou o endereço repassado pelos contratantes.

O condutor da carreta foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com o proprietário do maquinário, os bens estão avaliados em R$ 450 mil.

Operação Ápate

Chamada pelos agentes de Operação Ápate (espírito que emula o engano na mitologia grega), a ação investiga a ação fraudulenta de estelionatários que desviam a entrega de maquinário alugado. Segundo a Polícia Civil, o material é alugado com um destino definido, mas, o trajeto é mudado para outra localidade sem que as vítimas percebam.

Da redação com Alô Uberlândia, G1 e Regionalzão