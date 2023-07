Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares é encerrado pelo governo federal

O governo federal tomou a decisão de encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim), uma das prioridades da gestão Bolsonaro. A decisão conjunta foi anunciada pelos ministérios da Educação e da Defesa, por meio de um ofício revelado pelo Estadão e obtido pelo g1. O programa, criado em 2019, permitia a transformação de escolas públicas para o modelo cívico-militar, no qual educadores civis eram responsáveis pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa era conduzida por militares.

Segundo o documento, haverá uma desmobilização gradual do pessoal das Forças Armadas das escolas, visando o encerramento do ano letivo de forma tranquila. O encerramento do programa representa o fim de uma das principais iniciativas do governo na gestão Bolsonaro.

O Ministério da Educação (MEC) até o momento não informou sobre o apoio às instituições que deixarão o formato.

O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares foi lançado em setembro de 2019 e começou a ser implementado no ano seguinte. Seu objetivo era reduzir a evasão escolar e combater a violência nas escolas por meio da disciplina militar. De acordo com informações do site do programa, ligado ao portal do MEC, aproximadamente 200 escolas aderiram ao formato até 2022.

O modelo estabelecia uma parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa para fornecer apoio às escolas que optassem pelo novo formato, bem como para a preparação das equipes civis e militares que atuariam nessas instituições. O programa afirmava que a parte pedagógica permaneceria sob responsabilidade dos educadores civis, enquanto a gestão administrativa seria conduzida pelos militares.

Dentro da sala de aula, as escolas tinham autonomia no projeto pedagógico, com aulas ministradas pelos professores da rede pública, que são servidores civis. Fora da sala de aula, militares da reserva atuavam como monitores, disciplinando o comportamento dos alunos, sem interferir no conteúdo ensinado em sala de aula.

Desde o início, o programa enfrentou críticas. Especialistas ouvidos pelo g1 apontaram a falta de dados públicos que comprovassem a eficácia desse modelo. Gabriel Corrêa, gerente de Políticas Educacionais da ONG Todos Pela Educação, argumentou que o formato era falho e deveria ser restrito às escolas militares oficiais, oferecendo escolha para aqueles que não desejam esse modelo.

Outro ponto amplamente criticado foi a priorização limitada de um número mínimo de escolas, com a criação de uma política e um orçamento específicos, além de uma diretoria específica no MEC para essas instituições. Essa visão distorcida de prioridades no governo Bolsonaro foi destacada por Corrêa.

