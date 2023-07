Carro furtado usando chave reserva em Sete Lagoas é encontrado em Contagem

O Jeep Renegade furtado há cerca de dois dias de maneira insólita no bairro Cannan, em Sete Lagoas, foi encontrado em Contagem, já na região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher, suspeita do furto, ainda se encontra desaparecida.

Foto: reprodução redes sociais

O veículo foi avistado em um posto de combustível do bairro Petrolândia, na terça-feira (11); a autora do furto fugiu sem pagar do local. Horas depois, já nesta quarta-feira (12), o Renegade foi encontrado em outro bairro de Contagem. O veículo foi levado para um pátio.

A saga

O furto do Jeep Renegade seria um caso cômico de ficção, mas realmente aconteceu: na segunda-feira (10), o veículo, que estava estacionado na porta de uma concessionária na Avenida Raquel Teixeira Viana com a chave reserva à mostra. A autora do furto então deu partida e fugiu com o carro.

Desde então, a identidade da suspeita do furto é incerta.

Da redação