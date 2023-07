Após ser sequestrado homem está desaparecido em Sete Lagoas; polícia já identificou um dos suspeitos

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (13) o sequestro de um homem identificado como Iraerson Aguiar Pinto, em Sete Lagoas.

Segundo informações que circulam nas redes sociais feitas pela própria irmã de Iraerson, Pollyana Aguiar, ele teria sido sequestrado por quatro homens quando estava em seu carro.

Veja a mensagem de Pollyana Aguiar feita no Instagram nesta quinta-feira (13):

"Meu irmão foi sequestrado por 4 homens

Descobrimos através do aplicativo do banco quando foi feita a compra de 8.999,00 na loja Magazine Luiza do Shopping Sete Lagoas. Tentaram fazer outras compras usando os dados que ele provavelmente foi obrigado a informar, pois está nas mãos dos outros dois que não entraram na shopping.

Nossos amigos correram imediatamente ao local e conseguiram flagrar os ladrões, fizeram vídeos, fotos, mas não podiam abordar os “suspeitos”.

Mesmo com as provas não vamos divulgar as imagens. Só queremos o meu irmão de volta. Ele continua desaparecido!!!

Fomos à polícia que está fazendo todas as buscas e pedimos a ajuda da população para encontrar o meu irmão e o carro Doblò marrom, placa PPB 3341.

Não consigo responder todas as mensagens. Estou firme para resolver e fazer com que isso termine bem!"

Segundo Pollyana um dos suspeitos que já teria sido identificado, e de acordo com ela é conhecido no meio criminal, por prática de crimes como roubo e clonagem de cartão,

