Homem é executado diante de sua família no Barreiro, em BH

Na noite de quinta-feira (13 de julho), um homem de 37 anos foi brutalmente executado enquanto dirigia pela rua Solar, no bairro Miramar, região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/TV Globo

O carro em que o homem se encontrava, juntamente com sua esposa, de 29 anos, e o filho do casal, de apenas 5 anos, foi fechado por outro veículo ocupado por dois indivíduos, que abriram fogo contra eles.

Após ser alvejado, o motorista perdeu o controle do veículo, colidindo com outros dois carros. Um dos atiradores ainda saiu do veículo e disparou mais tiros contra a vítima. Moradores locais relataram ter ouvido entre 15 e 20 disparos.

Testemunhas afirmaram que, após o crime, os suspeitos fugiram em direção à Via do Minério. A mulher de 29 anos foi prontamente socorrida ao Hospital Júlia Kubitschek, onde recebeu atendimento médico devido a um ferimento abdominal, mas não corria risco de morte.

A criança, que estava no banco traseiro, felizmente não sofreu ferimentos. O óbito do homem foi constatado no local do crime, onde a perícia foi acionada. A esposa informou à polícia que seu companheiro havia sido absolvido recentemente por um homicídio ocorrido em 2015, na mesma esquina onde foi assassinado.

Até o momento, ninguém foi preso e o caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia do Barreiro. As autoridades estão investigando o crime e buscando mais informações para esclarecer a motivação por trás dessa terrível tragédia.

Da redação com O Tempo