Um dos suspeitos é identificado no caso de sequestro de Iraerson Aguiar Pinto

A polícia de Sete Lagoas identificou um dos suspeitos envolvidos no sequestro de Iraerson Pusceddu Aguiar Pinto Junior, de 47 anos. Trata-se de Filipe Rocha Nogueira, de 25 anos, que foi flagrado no Shopping Sete Lagoas utilizando o cartão de crédito da vítima para fazer uma compra.

Apesar de ter sido identificado, Filipe Rocha continua foragido, e as autoridades policiais estão em sua perseguição, assim como dos outros indivíduos envolvidos no caso, um deles conhecido como "Smigle". Um menor de 17 anos também está envolvido e foi apreendido pela Polícia Militar.

De acordo com o depoimento do menor, Filipe convidou o menor para ir à sua casa com "Smigle" para irem juntos comprar uma televisão. Na loja, Filipe usou um cartão de crédito roubado para fazer uma compra. Após serem abordados por um conhecido de Iraerson, os três envolvidos no sequestro fugiram do local. Filipe e "Smigle" escaparam em um carro Fiat/Palio, deixando o menor para trás. No entanto, o menor conseguiu chamar um Uber e foi para a residência de Filipe, localizada no bairro Mangabeiras. Posteriormente, vários familiares de Iraerson chegaram ao local acompanhados por policiais.

Diante das circunstâncias, o menor foi detido sob a acusação de envolvimento em atividades criminosas e levado para uma delegacia para os procedimentos legais necessários.

Filipe, o homem identificado como suspeito principal, possui registros anteriores de atividades criminosas.

Esse caso pode ser uma peça chave para desvendar o mistério por trás de outros sequestros expressos recentes em Sete Lagoas, inclusive envolvendo um médico e um advogado. Existe a possibilidade de uma gangue criminosa estar operando na região e planejando encontros com suas vítimas inocentes para executar seus golpes.

