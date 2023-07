Mulher é vítima de abuso sexual e violência doméstica cometida pelo próprio parceiro em Governador Valadares

Uma mulher, de 28 anos, sofreu abuso sexual e foi agredida pelo próprio companheiro, de 29, nesta quinta-feira (13), no bairro Santa Paula em Governador Valadares.

Foto: Delegacia de Governador Valadares/divulgação

De acordo com os policiais militares, foram no local onde segundo informações de uma moradora do bloco vizinho estava ouvindo muitos gritos que vinham de um outro apartamento.

Em contato com a vítima, ela contou aos militares, que mantém um relacionamento amoroso com o autor por aproximadamente sete anos, mas que por volta de 1 ano para cá, seu companheiro tem tido crises de ciúmes e com isso passou a agredi-la com socos, tapas e empurrões.

A mulher ainda explicou, que nessa quinta, mais uma vez o companheiro repetiu todas as agressões, além de ter a estuprado e a impedido de sair de casa.

Segundo a PM, o autor não quis se manifestar a respeito dos fatos. Foi dada voz de prisão ao homem que ficou no local. A jovem foi atendida na área de ginecologia e obstetrícia e acompanhada por assistentes sociais no Hospital Municipal.

O homem foi encaminhado para a delegacia da cidade e ficou a disposição da justiça.