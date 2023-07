Comércio é assaltado em plena luz do dia no bairro das Indústrias, em Sete Lagoas

Na tarde de quinta-feira (13), um comércio localizado no bairro Das Indústrias, em Sete Lagoas, foi alvo de um assalto. Um criminoso, armado e ameaçador, abordou a vítima no caixa e exigiu a entrega de todo o dinheiro. Com uma arma de fogo similar a uma pistola, ele ameaçou atirar nas pernas da vítima caso não agisse rapidamente. Após cometer o crime, o assaltante fugiu a pé, desaparecendo sem deixar pistas. As autoridades estão em busca do suspeito.

Na tarde da última quinta-feira, dia 13, um comércio situado no bairro Das Indústrias, em Sete Lagoas, foi alvo de um assalto que deixou moradores e comerciantes da região em estado de choque. Segundo relatos da vítima, que preferiu não se identificar, um indivíduo adentrou o estabelecimento e dirigiu-se diretamente ao caixa, onde a vítima se encontrava.

O criminoso, de maneira agressiva e ameaçadora, anunciou o assalto exigindo que a vítima retirasse todo o dinheiro do caixa e o entregasse a ele. Para aterrorizar ainda mais a vítima, o assaltante retirou uma arma de fogo semelhante a uma pistola de sua cintura e a apontou em direção à vítima, ameaçando atirar caso não obedecesse às suas ordens.

Em seguida, o assaltante ordenou que a vítima se dirigisse aos fundos do comércio, onde ele continuou a manusear a arma de forma intimidadora e ameaçou atirar nas pernas da vítima caso esta não agisse rapidamente. Com medo e sob a mira da arma, a vítima entregou todo o dinheiro do caixa ao criminoso.

Após consumar o crime, o assaltante empreendeu fuga a pé pela Rua Eponina Soares dos Santos, desaparecendo sem deixar rastros. As autoridades foram acionadas imediatamente e durante as diligências no local, os policiais tiveram acesso às imagens de uma câmera de segurança instalada em uma residência próxima ao comércio.

Através das imagens capturadas pela câmera de segurança, foi possível observar o momento em que o autor do crime retirou sua blusa e a guardou em uma mochila, provavelmente com o intuito de despistar a polícia e dificultar sua identificação.

As características do assaltante, incluindo sua aparência física e vestimentas, foram prontamente repassadas às equipes policiais, que iniciaram um intenso rastreamento na região na tentativa de identificar e localizar o autor do assalto. As investigações estão em andamento.

