Crimes na internet: Homem de MG é indiciado por aliciar menor a enviar conteúdo explícito no Amapá

Um homem de 40 anos, residente em Minas Gerais, está enfrentando acusações graves após ser acusado de aliciar uma adolescente de 15 anos do Amapá, levando-a a enviar vídeos íntimos através das redes sociais. Segundo a Polícia Civil do Amapá, o suspeito aproveitou-se do quadro de ansiedade e depressão da jovem para manipulá-la.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

Conforme as autoridades policiais, a vítima nunca escondeu sua idade e afirmou que o acusado estava ciente de que ela era menor de idade. Ele chegou até mesmo a comentar que "era comum entre seus familiares namorarem meninas com 11 ou 12 anos de idade".

"O indiciado iniciou o contato de uma forma carinhosa e emotiva, levando a vítima a crer que teriam um relacionamento. Contudo, poucos dias depois já solicitou o conteúdo íntimo. Para convencer a vítima dizia que ela era sua namorada, futura esposa e mãe de seus filhos, manipulando-a emocionalmente", informou a delegada Áurea Uchôa, encarregada do caso.

A investigação revelou que o contato entre o acusado e a adolescente teve início em novembro do ano passado. Os pais da vítima denunciaram o caso após descobrirem a troca de mensagens.

O homem, cuja identidade não foi revelada, enfrentará acusações com base no Estatuto da Criança e do Adolescente por agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou de qualquer forma intermediar a participação de crianças ou adolescentes em cenas de sexo explícito ou pornográficas.

A Polícia Civil emitiu um alerta aos pais e responsáveis para que tenham cuidado com o acesso de menores nas redes sociais.

"O intuito dessa divulgação é para que pais e responsáveis por crianças e adolescentes fiquem atentos ao que eles têm acesso em redes sociais, na internet em geral. E ao menor sinal de alguma situação suspeita, procurar as autoridades policiais", alertou.

Da redação com o G1