Joalheria e Ótica são furtadas na noite de sábado (15) em Sete Lagoas

Dois indivíduos invadiram uma joalheria e uma ótica localizada no centro de Sete Lagoas durante a noite do último sábado (15). Durante uma ação criminosa, os delinquentes conseguiram levar consigo uma quantidade ainda não revelada de joias, além de um DVR (Gravador de vídeo).

Foto: Divulgação/PMMG

As autoridades tomaram conhecimento do ocorrido quando os funcionários chegaram para trabalhar nesta segunda-feira (17), e se depararam com um buraco na parede, consequente da invasão criminosa. Atualmente, as equipes responsáveis ​​estão realizando um levantamento minucioso para determinar a extensão dos bens subtraídos, portanto, a quantidade de joias roubadas ainda não foi divulgada oficialmente.

Para esclarecer os fatos e identificar os réus, peritos compareceram ao local para coletar documentos e auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar.

Da redação