Alegando legítima defesa, indivíduo esfaqueia homem em bar de Sete Lagoas

Um frequentador de um bar no bairro de Fátima, em Sete Lagoas, foi esfaqueado na última quinta-feira (13). O autor do crime foi detido e alegou legítima defesa no ato.

A vítima, ferida, procurou ajuda em uma base da Polícia Militar na Rua Coronel Randolfo Simões. Ele tinha um curativo no braço e um pano colocado dentro de uma perfuração no peito. Socorrido pelos militares, ele foi levado para o Hospital Municipal, onde foi constato o corte na mão direita a perfuração no tórax que atingiu o pulmão.

Vítima estaria "brigando com todo mundo no bar"

Mesmo ferido, o homem relatou para a Polícia a sua versão do fato: ele não conhecia o autor e acabou se envolvendo na confusão, a ponto dele sacar uma faca e efetuar os golpes.

O suspeito do crime foi encontrado momentos depois, após intensa busca realizada pela PM. Para ele, foi a vítima que causou o conflito, já que estava "muito alterado e brigava com todos no bar", em relato para os agentes.

A faca, segundo o homem, pertencia ao ferido, que tentou golpeá-lo mas foi desarmado pelo autor. A Polícia perguntou porquê então o homem o esfaqueou: o autor alegou legítima defesa. A arma branca não foi encontrada.

O autor dos golpes foi detido em flagrante, e encaminhado para a delegacia.

