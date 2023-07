Ciúmes provoca briga generalizada durante evento beneficente em bar de Sete Lagoas

Um bingo beneficente em um bar do bairro Planalto acabou mal na noite desse domingo (16). De acordo com o proprietário do local, a motivação seria uma crise de ciúmes.

Foto: reprodução redes sociais / Mega Cidade

As informações são do site Mega Cidade. Segundo a publicação, o dono do bar relatou que enquanto acontecia o bingo, um indivíduo, possuído de ciúmes, começou a agredir a companheira no local. Frequentadores que estavam ali não gostaram da situação e confrontaram o homem. Mesas e cadeiras foram arremessadas durante a briga.

Não há informações sobre a presença de autoridades polciais na região ou averiguação do ocorrido.

Da redação com Mega Cidade