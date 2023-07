PM Rodoviária prende motoristas por embriaguez e registra acidente em estradas da região

Durante trabalhos da 2ª Cia. de Polícia Militar Rodoviária no último domingo (16/07) em estradas próximas a Sete Lagoas, três motoristas foram presos por embriaguez ao volante e outros dois autuados com medidas administrativas devido à concentração de álcool no sangue. Além disso, doze Autos de Infração foram emitidos e um acidente registrado em Baldim.

Veículo que se acidentou em Baldim, na MG-323, no último domingo (16/07). Motorista teve ferimentos leves. Foto: 2ª Cia. PMRv / Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária esteve atuando nas rodovias MG-424 que liga Sete Lagoas a Belo Horizonte passando por Prudente de Morais, MG-323 (liga Jequitibá a São José do Almeida) e MG-238, rodovia que faz ligação desde Maravilhas, passando por Sete Lagoas e chegando a Jequitibá.

Três condutores foram presos pelo crime de embriaguez ao volante após os resultados de testes de etilômetro apresentarem concentrações de 0,35, 0,36 e 0,47 mg/L de álcool no sangue. Além deles, outros dois foram alvos de medida administrativa (testes revelaram concentrações de álcool de 0,11 e 0,21 mg/L). Houve também dois que se recusaram a testar e outros 27 testes com resultado negativo.

No total 48 veículos foram fiscalizados e 12 Autos de Infração de Trânsito emitidos.

Um acidente também foi registrado no Km 19 da MG-323 em Baldim. Um Fiat Palio perdeu o controle, cruzou a pista no sentido contrário e se chocou com uma árvore após subir num barranco. Após a colisão, o veículo cruzou novamente a pista e ficou parado na margem direita da sua mão. O condutor teve pequenos ferimentos e foi atendido no hospital de Baldim, sendo liberado na sequência. Ele relatou que a pista estava molhada na hora do acidente.

*Matéria atualizada em 18/07/2023 - 09h28

Da Redação comn 2ª Cia. PMRv