Caminhoneiro reage à tentativa de roubo em siderúrgica e frustra o assaltante em Sete Lagoas

O incidente ocorreu nesta segunda-feira (17), quando um indivíduo armado com uma faca abordou a vítima dentro do veículo. No entanto, o motorista conseguiu agarrar um martelo e assustou o agressor, que fugiu sem levar nada. As autoridades estão em busca do suspeito, mas até o momento não obtiveram sucesso em sua captura.

Foto: Reprodução/PMMG

Uma tentativa de roubo ocorreu na segunda-feira, dia 17, nas instalações de uma siderúrgica situada às margens da BR-040, em Sete Lagoas. O incidente ocorreu quando um motorista de caminhão foi surpreendido por um indivíduo armado com uma faca.

Segundo informações da polícia, a vítima estava trabalhando dentro da empresa e, no momento do incidente, estava dentro do caminhão, conversando ao telefone. Foi nesse momento que o suspeito abriu a porta do veículo e, segurando uma faca de grande, passou a ameaçar o motorista.

Diante da ameaça, a vítima reagiu em legítima defesa e conseguiu agarrar um martelo. Essa ação fez com que o agressor, ainda não identificado, fugiu em direção a um posto de gasolina próximo, não levando consigo nenhum pertence da vítima.

As equipes policiais, mobilizadas, iniciaram uma busca em conjunto com a vítima nas áreas adjacentes à empresa e nas margens da rodovia BR-040, com o objetivo de localizar o criminoso. Até o momento, no entanto, não obtiveram sucesso na captura do indivíduo.