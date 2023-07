Comerciante de Sete Lagoas é lesada por cliente com nota falsa de R$ 200

Um velho golpe, mas ainda muito comum: uma proprietária de uma loja de acessórios de celulares localizada no bairro São Francisco, em Sete Lagoas, levou um prejuízo de R$ 200 com o recebimento de uma cédula falsificada no valor. Ela denunciou o fato nesta terça-feira (18).

Foto: Raphael Ribeiro / Banco Central do Brasil / ilustração

As informações são do site Tecle Mídia. A proprietária do local relatou, em denúncia para a Polícia Militar, de que uma cliente realizou a compra na segunda (17) com a nota, que a princípio não teria nenhum indício de fraude, exceto pela tinta usada na impressão.

Com o uso de uma caneta que identifica a veracidade da nota, a lojista confirmou a suspeita de golpe e acionou a PM. Ela apresentou as imagens de câmeras de segurança com a identidade da possível autora - já a corporação confirmou que o caso passa por investigação.

Disseminar na praça nota falsa é crime com pena de seis a dois anos de prisão; quem produz as falsificações corre risco de detenção variável de três a doze anos, segundo o artigo 289 do Código Penal.

Da redação com Tecle Mídia