Trio é indiciado por estupro coletivo de adolescente de 17 anos em Corinto

Três homens, dois com 26 anos e um de 42, foram formalmente acusados pela Polícia Civil (PCMG) por estupro e constrangimento ilegal de um jovem de apenas 17 anos, em um caso chocante ocorrido em maio deste ano, na cidade de Corinto, região Central de Minas Gerais. Um dos suspeitos, de 26 anos, já se encontrava sob custódia preventiva e foi também indiciado por coação durante o curso do inquérito.

As investigações se iniciaram quando o adolescente, a pedido de sua mãe, compareceu ao pronto atendimento médico da cidade para relatar o terrível episódio de estupro. Segundo o relato da vítima à polícia, no dia dos fatos, ele teria se dirigido à residência do investigado de 26 anos com o objetivo de comprar uma pedra de crack.

No local, após consumir a droga, o jovem foi violentamente forçado pelos dois suspeitos, de 26 anos, a acompanhá-los até uma área isolada. Um dos agressores estava portando um facão, utilizado para ameaçar a vítima de morte. Posteriormente, um terceiro homem, de 42 anos, foi chamado para se juntar aos outros dois investigados. De acordo com o depoimento do adolescente, o terceiro indivíduo também estava armado, carregando uma peixeira na cintura.

Nesse terrível cenário, o trio obrigou a vítima a se ajoelhar em uma trilha repleta de formigas e, em um ato de extrema crueldade, ordenou que ele retirasse sua bermuda e roupa íntima, mantendo-o no local por cerca de 20 minutos, sujeito às dolorosas picadas dos insetos. Logo em seguida, o investigado de 26 anos cometeu o estupro, sob ameaça de grave violência, enquanto o homem de 42 anos o segurava.

Além disso, durante o curso da investigação, a PC constatou que o adolescente e sua mãe foram ameaçados pelo investigado de 26 anos, numa tentativa desesperada de coagi-los a mudar a versão dos acontecimentos. Descobriu-se ainda que o suspeito ameaçou a vítima de morte, exigindo que ela gravasse um vídeo negando que ele fosse o autor do estupro. Em virtude dessa perigosa conduta, a prisão preventiva do acusado foi solicitada ao poder judiciário, sendo prontamente cumprida nessa quarta-feira, a mesma data em que o inquérito foi concluído.

