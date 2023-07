Adolescente atinge acidentalmente irmão com espingarda do padrasto

Na noite de quarta-feira (19), uma tragédia abalou a tranquila cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais. Um adolescente de apenas 13 anos foi atingido por um disparo na cabeça, vindo da espingarda do próprio irmão, de apenas 12 anos. A arma pertencia ao padrasto dos jovens, que foi detido pelas autoridades por posse ilegal.

Foto: Divulgação/PMMG

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o trágico incidente ocorreu na zona rural da cidade, onde a família reside em uma fazenda. Segundo relatos do jovem de 12 anos, ele e o irmão estavam em uma conversa quando ouviram barulhos dos cachorros do lado de fora da casa. Movido pela preocupação, o menino pegou a espingarda que estava guardada, e, sem querer, acabou acionando o gatilho, atingindo a cabeça do irmão.

Ao encontrar a cena desesperadora, o padrasto da dupla imediatamente acionou a polícia, que prontamente se dirigiu à fazenda. No local, foram encontrados a espingarda utilizada no acidente e munições, o que levou à prisão do padrasto por posse ilegal de arma de fogo.

O adolescente ferido foi levado às pressas ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) para receber atendimento médico. No entanto, até o momento, não foi possível obter informações sobre seu estado de saúde, uma vez que seu nome não foi divulgado pelas autoridades.

Da redação com G1