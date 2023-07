Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de participar de sequestro de homens em sítio em Esmeraldas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde dessa quinta-feira (20), suspeito de participação em um sequestro de dois homens, de 31 e 51, que estavam em um sítio no Bairro Manga, região de Melo Viana, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Imagem: Divulgação - PM/MG

O ajudante de um caseiro, que estava limpando o telhado, viu quando três pessoas invadiram o sítio e renderam os dois homens. Ele conseguiu fugir e chamar à polícia.

Quando os militares chegaram ao local, se depararam com as vítimas amarradas, sendo que uma delas estava com um corte na região da cabeça, após ter entrado em luta corporal com um dos suspeitos.

Durante buscas no sítio, os policiais localizaram os suspeitos, que ao ver a polícia fugiram. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido.

Dois deles conseguiram escapar, e o menor foi apreendido, junto a um simulacro de arma de fogo.

Aos policiais, o jovem afirmou que mora no Bairro Renascer, em Contagem, e que estava devendo para traficantes. Por isso, arquitetou o assalto ao sítio, junto com os dois colegas.

Ele não quis dar mais detalhes sobre os outros suspeitos, nem disse o endereço completo de onde mora. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o menor até a Delegacia de Polícia Civil.

O homem ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem.

Com Itatiaia