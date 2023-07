Aparelho raro para tratamento médico é furtado e recuperado na BR-040

Na sexta-feira (21/07), um indivíduo de 29 anos foi detido em flagrante pelo roubo de um neuromodulador, dispositivo usado em tratamentos experimentais para doenças como Alzheimer e depressão. Esse aparelho é avaliado por alguns meios de comunicação em mais de R$ 500 mil e, segundo informações da Polícia Militar, é o único de seu modelo em todo o estado de Minas Gerais.

Foto: Reac Technology / Reprodução

A ação policial teve início após receberem uma denúncia de um homem tentando arrombar carros na região do bairro Barro Preto, localizado entre a avenida do Contorno e a rua Uberaba, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Chegando ao local, os policiais reconheceram o suspeito, que já estava sendo procurado pelo roubo do neuromodulador, ocorrido no dia anterior (20/07).

O homem confessou o roubo e não apresentou resistência ao ser conduzido à delegacia. Após o interrogatório, as investigações apontaram que o aparelho havia sido levado para Nova Lima, na região metropolitana, mas foi recuperado às margens da BR-040. A polícia agora seguirá com as investigações para entender a dinâmica do furto.

Da Redação com O Tempo