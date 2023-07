Mulher furta produtos de farmácia em Sete Lagoas e é detida

A Polícia Militar foi acionada no dia de ontem (sexta, 21/07) devido a um furto de produtos de farmácia por uma mulher. A ocorrência foi na Praça Alexandre Lanza, Centro de Sete Lagoas. Com a chegada dos policiais, a autora confirmou o furto e recebeu voz de prisão.

Foto: 62ª Cia - 25º BPM / Divulgação

Funcionários da farmácia chamaram a Polícia informando que a autora estaria detida no local. Os militares, em contato com o solicitante, tiveram o relato que a autora teria saído da farmácia com os objetos, sendo abordada fora do local com os materiais furtados.

A autora acabou confirmando os fatos e foi presa, sendo encaminhada na sequência para delegacia com seus direitos fundamentais resguardados. O material recuperado era composto por três itens e foi restituído à farmáia.

Da Redação com 62ª Cia - 25º BPM