Vídeo: show no Mega Space tem carros depredados e furtos

Diversos carros foram depredados e ao menos um roubado durante show da banda Sorriso Maroto no espaço de eventos Mega Space, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (23). Um vídeo obtido pela Itatiaia mostra a rua em frente e paralela ao local com dezenas de veículos com janelas quebradas e objetos espalhados pela via.

Foto: Reprodução/Itatiaia

Pelo menos 20 boletins de ocorrência de furto, dentro do show, foram registrados na Polícia Militar, além de um registro de carro depredado e outro de carro roubado. Um casal que teve o carro quebrado conta que os criminosos roubaram uma blusa de frio e uma bomba de leite materno, mas que outras vítimas tiveram até mesmo a bateria do carro levada.

“Logo que a gente saiu do show, por volta de 1h30, a gente identificou que o carro estava com o vidro traseiro quebrado. Quando a gente foi andando um pouco mais para frente, a gente viu que todos os carros que estavam na rua estavam com os vídeos quebrados e alguns tinham até forçado a porta. Teve outro rapaz que roubaram dele a bateria do carro, arrancaram os fios do carro”, conta a mulher, que não quis ser identificada.

O casal relata ainda que chegou a ligar para a polícia três vezes, mas que nenhuma viatura foi até o local e que eles foram orientados a ir até um posto policial para registrar o boletim de ocorrência. Segundo a vítima, os policiais contaram que é comum este tipo de crime no local, mesmo sendo uma rua mais movimentada.

“A gente chegou a ligar pra polícia umas três vezes, a gente ficou lá uns 30 minutos esperando alguma viatura e ninguém chegou. A gente espera uma resposta pelo menos, porque a gente abre um boletim de ocorrência, mas quem fica com prejuízo é a gente”.

Um boletim de ocorrência registrou o furto de um carro. Segundo a vítima relatou aos policiais, no início do show, enquanto estacionava o carro na rua, ela foi abordada por um flanelinha, que lhe cobrou R$35 para vigiar o veículo. Ela fez um pix para o homem e seguiu para o evento. Entretanto, ao retornar, o carro havia sido furtado.

À Itatiaia, um motorista de aplicativo contou que viu pelo menos seis carros completamente destruídos ao chegar no local, onde iria buscar um cliente. O homem conseguiu gravar um vídeo da rua e relatou que, como no momento o show ainda estava acontecendo, muita gente ainda não sabia que os veículos tinham sido depredados.

“Tinha seis ou cinco carros com vidros todos quebrados, um dos carros estava com a porta simplesmente arreganhada com todos os pertences das pessoas virados dentro do carro, os outros carros também com os pertences todos os revirados, pertences das pessoas no chão da rua. Muita gente para o carro ali com flanelinhas, que são os caras que cobram para parar o carro na rua e falam que vão olhar, mas no final acontece isso”, relata.

Por meio de nota, o Mega Space afirmou que não teve "nenhum registro de qualquer avaria de carros dentro do Mega Space" e que "o carro divulgado pela mídia não estava dentro do nosso estacionamento". Além disso, o espaço de eventos negou que tenha tido informações sobre furtos: "em relação aos BO’s da polícia de furto de celulares e brigas não tivemos acesso a essas informações ainda".

