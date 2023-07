Mistério: corpo de homem baleado é encontrado em estrada de Inhaúma

Ainda é um mistério o motivo de um assassinato acontecido em uma estrada vicinal de Inhaúma. O corpo de um homem de 30 anos foi encontrado na sexta-feira (21) ao menos com sete disparos de arma de fogo.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O corpo estava ao lado de uma motocicleta que, de acordo com as autoridades, pertencia à vítima. A Polícia relatou em perícia que haviam marcas de balas em várias partes do corpo, como cabeça, pescoço e costas. Não havia documentos de identidade com o homem.

Segundo a Polícia Militar, a estrada onde o corpo foi localizado interliga as cidades de Inhaúma a Cachoeira da Prata e não possui iluminação, além de não ter meios de registro de atividade através de câmeras de segurança nas redondezas.

Por isso, o caso segue em investigação e não se tem informações de possíveis suspeitos e causas do crime.

Da redação