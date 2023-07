Mulher é acusada de estupro após manter relações com menores em Minas Gerais

Uma mulher de 37 anos foi detida pela Polícia Militar sob a acusação de estupro de vulnerável, após manter relações sexuais com menores de idade em Bocaiuva, região Norte de Minas Gerais.

Foto: Reprodução/PCMC

O crime teria acontecido em uma casa desabitada que foi invadida pela suspeita e pelas vítimas. De acordo com informações da Polícia Militar, os menores relataram que a mulher os convidou para passar a noite juntos na residência e que, em seguida, entraram no imóvel após arrombarem uma janela.

O proprietário da casa, ao encontrar o grupo no local, acionou a polícia, que prontamente chegou ao local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, dois adolescentes, com idades de 12 e 14 anos, afirmaram ter mantido relações sexuais com a mulher sem o uso de preservativo. Além disso, outro menor, com 17 anos, alegou aos policiais que teve relações com a filha da suspeita, uma adolescente de 14 anos, na mesma ocasião.

Após ser localizada, a mulher confessou aos agentes ter mantido relações sexuais com os dois menores. Ela também afirmou ser portadora do vírus HIV, porém negou que as relações tenham ocorrido sem a utilização de preservativo.

Os adolescentes foram encaminhados para o Hospital Universitário, em Montes Claros, para passar por avaliação médica. Todo o ocorrido foi acompanhado pelo Conselho Tutelar.

A suspeita foi conduzida à delegacia de Polícia Civil, também em Montes Claros, onde foi autuada em flagrante por estupro de vulnerável e tentativa de lesão corporal.

Da redação com G1