Madrasta é presa sob suspeita de matar enteado de 4 anos em Pains, MG

Na noite desta segunda-feira (24), uma mulher de 34 anos foi detida pela polícia sob a acusação de matar seu enteado de apenas 4 anos de idade na cidade de Pains, região Centro-Oeste de Minas Gerais. A vítima e a suspeita residiam na mesma casa.

O hospital municipal acionou as autoridades após a madrasta levar a criança sem vida para o pronto-socorro. Médicos, ao examinarem o corpo do menino, identificaram a presença de hematomas.

Segundo relato da madrasta no hospital, a criança apresentou episódios de vômito e diarreia abundante durante a madrugada. Pela manhã, logo após o pai sair para trabalhar, a criança desmaiou. A mulher alegou ter chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas terceiros teriam ajudado a levá-la ao hospital antes da chegada da ambulância.

O delegado Patrick Carvalho, responsável pela investigação, informou que foram colhidos depoimentos de todos os envolvidos, incluindo o pai, a madrasta e uma testemunha. Com base nos relatos e nos dados preliminares dos laudos de necropsia e do local do crime, surgiram indícios que apontam para a possível responsabilidade da madrasta nos atos que levaram à morte da criança. Por essa razão, foi solicitada a prisão preventiva da suspeita.

A mulher foi detida pelo crime de homicídio qualificado e encaminhada ao sistema prisional. As investigações seguem em curso para esclarecer a dinâmica do ocorrido.

