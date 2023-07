PM é preso por suposto estupro da filha e de mais quatro crianças

Um policial militar foi detido em Uberlândia sob a acusação chocante de ter estuprado sua própria filha e outras quatro amigas da menina, todas com menos de 14 anos na época em que os crimes teriam sido cometidos. A investigação do caso está a cargo da Delegacia da Mulher na cidade do Triângulo Mineiro.

Foto: Reprodução/Vanessa Pires/G1

O suspeito é sargento da Polícia Militar e sua prisão foi realizada na sede da 9ª Região de Segurança Pública em Uberlândia (Risp). A equipe da Polícia Civil agiu com base em um mandado de prisão emitido pela Justiça após relatos dos terríveis abusos cometidos.

As acusações mais recentes vieram à tona através da mãe da filha do policial, que revelou que a vítima lhe contou sobre os abusos sexuais perpetrados pelo próprio pai. A criança relatou que, certa noite, foi dormir na casa da avó e acordou com seu pai na cama. Durante a noite, ela sentiu que o cobertor estava sendo retirado e sua calcinha abaixada. O pai a tocou e ela sentiu dores na região íntima.

A gravidade do caso levou a menina a ser atendida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde recebeu cuidados e apoio.

Além dessas acusações, há um relato de um caso anterior envolvendo o PM, em 2018, quando ele é acusado de ter estuprado a filha de um vizinho na época, que morava no bairro Monte Hebron. O caso só veio à tona após uma conversa entre a vítima e seu pai, que procurava entender os motivos que levaram a menina a se autoagredir cortando os próprios braços.

As autoridades confirmaram a prisão do policial e, em nota, a Polícia Militar enfatizou que todo o processo foi acompanhado e que cooperaram plenamente com os trabalhos dos policiais civis. A Corregedoria da PM mineira está acompanhando de perto o desenrolar do caso para garantir transparência e justiça diante de tais acusações extremamente graves.

Da redação com Estado de Minas