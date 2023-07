Identificado homem encontrado morto em estrada vicinal de Inhaúma

O corpo baleado encontrado em uma estrada vicinal que liga as cidades de Inhaúma e Cachoeira da Prata na última sexta-feira é de um setelagoano que estava desaparecido desde então: Alisson Avelar, de 30 anos. O mistério sobre sua morte ainda continua: quem e por quê foi morto?

Foto: reprodução redes sociais

Familiares do homem o identificaram - Alisson não era localizado desde a sexta-feira (21) antecedente ao crime. Até o momento não há informação do motivo e quem foi o responsável por matá-lo; a Polícia continua em investigação sobre o crime.

Morte misteriosa

Alisson foi executado em uma estrada vicinal com cerca de sete disparos, na região da cabeça, pescoço e costas. Perto do corpo estava sua motocicleta. Segundo a Polícia Militar, a via onde o homem foi morto não tem iluminação nem locais com videomonitoramento.

Da redação