Polícia apreende drogas na Lontrinha, em Sete Lagoas

Na noite de ontem (25/07) por volta das 23h a Polícia Militar atendeu a um chamado na Rua Francisco Pereira de Souza, localidade da Lontrinha em Sete Lagoas, dando conta de possível local de preparo, armazenamento e distribuição de drogas. Ao chegar no local, os crimes foram confirmados com um suspeito localizado e petecas de cocaína encontradas, além de materiais usados no preparo do entorpecente.

Foto: 25º BPM / Divulgação

A operação ocorreu durante recobrimento típico do Tático Móvel em cumprimento ao Plano de ação da 192° Cia. TM. Esse recobrimento visa aumentar a sensação de segurança dos moradores e reprimir o cometimento de crimes diversos em Sete Lagoas.

Com participação da ROCCA, após várias abordagens, os policiais foram informados pela equipe Vulcano acerca de um local que estaria sendo utilizado para preparar, armazenar e distribuir entorpecentes. Com as informações colhidas, o Tático Móvel se dirigiu à Rua Francisco Pereira de Souza e apreendeu os seguintes materiais:

01 Suspeito localizado

238 Petecas de cocaína

01 Balanca de precisão

01 Tesoura

01 Rolo de plástico

04 Rolos de linha

01 Colher

01 Liquidificador

Da Redação com 25º BPM