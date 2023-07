BR-050: Polícia apreende quase uma tonelada de maconha em caminhão de pimentão após cão farejador dar alerta

Uma operação apreendeu uma grande quantidade de maconha que estava escondida em um caminhão carregado de pimentões na MG-050, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (26).

Foto: Itatiaia/RRN

A operação foi realizada por militares da Polícia Militar Rodoviária e da Rondas Ostensivas com Cães (Roca) do 2º Batalhão de Policiamento Especializado. Os militares suspeitaram do comportamento estranho do motorista e do dono do caminhão e decidiram averiguar a situação.

A carga suspeita foi descoberta pelo cão farejador Scott, que ficou muito agitado com o cheiro da maconha, que estava escondida em meio à carga de pimentões. Os entorpecentes ainda estão sendo contabilizados, mas deve chegar a quase uma tonelada de maconha.

Os dois suspeitos, de 27 e 30 anos, são de Joinville, Santa Catarina, e foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Betim. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Da Redação com Itatiaia