Furto e perseguição policial mobilizam agentes em Funilândia, Baldim e Jequitibá

Uma ocorrência na data de ontem (26/07) causou intensa movimentação de policiais entre as cidades de Funilândia, Baldim e Jequitibá. Após um furto, dois autores foram perseguidos pela vítima e pela Polícia, ação que ainda resultou numa colisão do veículo dos autores e duas tentativas de fuga. Eles foram identificados e capturados pela Polícia. Veja na sequência o relato dos acontecimentos.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

A situação começou quando o Copom da PM noticiou via rádio que dois indivíduos, após assaltarem uma residência em Funilândia estavam evadindo sentido MG-238 e a vítima acompanhava-os a distância em outro veiculo. Os policias envolvidos na ocorrência fizeram contato telefônico com a vítima e ela lhes informava a localização dos infratores. Eles estavam fugindo num Fiat Uno prata pela MG-238 e convergiram na MG-323 sentido Baldim. Depois disso entraram na cidade pela Avenida Brasil.

Com essas informações, os policiais começaram a perseguição na Avenida Brasil enquanto os criminosos fugiam em direção ao Centro de Baldim. Após intensa perseguição policial os autores perderam o controle do veiculo e colidiram contra uma porteira de uma fazenda situada numa estrada rural que dá acesso ao povoado de Quebra Perna em Jequitibá.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os dois autores tentaram fugir pela mata, mas um foi capturado de imediato. Para capturar o segundo foram acionadas também a aeronave Pegasus e a Rocca para cerco e bloqueio, mas sem sucesso.

Dentro do veículo batido - identificado com placas dianteira e traseira trocadas, mas nenhuma correspondente à numeração correta do motor - foram encontrados objetos furtados na cidade de Funilândia.

A vítima contou aos policiais que encontrou um dos autores ao acordar e que, quando se encontraram dentro da casa, ele simulou estar armado. Houve ameaças à vítima e eles chegaram a entrar em confronto físico, com o autor fugindo em direção ao Fiat Uno. Interrogado após a captura, o autor se manteve em silêncio, recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com os objetos apreendidos à presença da autoridade de Polícia Judiciária.

Foi dado início então à busca do segundo autor. A equipe policial de Baldim recebeu denúncia de populares que informavam sobre uma movimentação em residência na rua Francisco Sena, na qual a moradora estava ausente. Ao chegarem no local, os policiais identificaram o foragido.

Ele tentou fugir novamente pulando um muro nos fundos da residência, em local escuro e com mata fechada. No entanto, foi alcançado e preso em flagrante delito. Ao ser questionado, respondeu que tinha trocado de roupas, pois havia atravessado o rio durante a fuga e que as roupas que estava usando no momento da prisão teriam sido encontradas dentro da casa. Esse autor também foi conduzido à presença da autoridade policial para providências decorrentes.

*Matéria em atualização

Da Redação com Polícia Militar