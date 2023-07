Mototaxista é assaltado durante corrida no Bairro São Francisco, em Sete Lagoas

Um mototaxista foi agredido e assaltado na noite desta terça-feira (25) enquanto realizava uma corrida no Bairro São Francisco de Assis, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa/Reprodução: PMMG

Segundo relato do trabalhador, ele finalizava uma corrida quando o cliente deu um golpe em seu pescoço com um objeto que parecia uma arma de fogo. Com isso, o assaltante anunciou o ato e fugiu com a motocicleta Honda/CG 160/Titan, um celular e uma quantia em dinheiro.

A Polícia busca pelo paradeiro do suspeito e dos objetos roubados.

Da Redação