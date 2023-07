Operação Discovered Fox desvenda esquema de fraude de cartões em Uberlândia e Sete Lagoas

A Operação Discovered Fox desvendou um esquema de fraude de cartões de crédito em pessoas jurídicas, atuando em Uberlândia e Sete Lagoas, Minas Gerais. A Polícia Civil prendeu duas pessoas e estima um prejuízo de até R$ 7 milhões. O grupo criminoso, investigado desde 2022, operava em quatro estados e praticava crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação continua para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente a organização.

Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou nesta terça-feira (27/7) uma coletiva de imprensa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para divulgar detalhes sobre a operação Discovered Fox, que vem sendo conduzida pela instituição nas últimas semanas. O objetivo da operação é desmantelar uma organização criminosa especializada em fraude de cartões de crédito de pessoas jurídicas, que já causou um prejuízo estimado em até R$ 7 milhões às vítimas.

As investigações tiveram início no segundo semestre de 2022, após a Polícia Civil receber uma denúncia de uma instituição financeira, relatando a emissão fraudulenta de cartões. De acordo com as apurações, o esquema envolvia um funcionário de uma prestadora de serviço do banco, com residência em Uberlândia, que repassava os cartões a um cúmplice em Sete Lagoas, para que fossem distribuídos.

Em entrevista coletiva, o delegado regional em Uberlândia, Gustavo Anai, destacou que após o período de pandemia, houve um aumento significativo em fraudes, especialmente com cartões de crédito. Somente neste ano, a cidade de Uberlândia já registrou cerca de cinco operações para desmantelar organizações criminosas envolvidas em golpes financeiros. A Discovered Fox é uma das principais ações realizadas pela PCMG nesse sentido.

O grupo criminoso atuava com cartões de crédito de pessoas jurídicas, cujos limites ultrapassavam R$ 70 mil, chamando a atenção das instituições bancárias. O delegado Alysson Macedo, titular da 3ª Delegacia de Polícia em Uberlândia e responsável pela coordenação das investigações, destacou que o esquema criminoso é altamente planejado, com membros designados para tarefas específicas. Até o momento, a ação do grupo se espalhou por quatro estados brasileiros, envolvendo cerca de 20 pessoas. Os crimes praticados variam desde estelionato até organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação ainda está em andamento e visa identificar outros envolvidos, com o objetivo de desmantelar completamente a organização criminosa. A investigadora Lilian Mara Silva, que integra a equipe responsável pelas apurações, destacou o trabalho realizado em Sete Lagoas, onde os policiais estiveram nos dias 19 e 20 de julho colhendo informações e provas importantes para o prosseguimento das investigações.

Com a continuidade da operação Discovered Fox, a expectativa é que mais detalhes sobre o modus operandi da organização criminosa sejam revelados, possibilitando que a justiça seja feita e as vítimas obtenham ressarcimento pelos prejuízos causados pelas fraudes de cartões de crédito. A Polícia Civil de Minas Gerais reforça seu compromisso em combater esse tipo de crime e proteger a sociedade contra golpes financeiros sofisticados.

Da redação com Polícia Civil de Minas Gerais